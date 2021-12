Calciomercato Roma, dalla Francia: presto l’offerta dagli sceicchi

La Roma trema, dalla Francia certi: presto un’offerta dagli sceicchi per un top-player giallorosso

Una situazione di classifica decisamente complicata e la volontà della proprietà che intende portare il club ai vertici del calcio mondiale nel più breve tempo possibile. Subentrato a stagione in corso nell’acquisizione del Newcastle, il Fondo Pif potrà sfruttare la finestra di gennaio per regalare a Eddie Howe nuovi innesti di spessore che possano garantire al tecnico di centrare la salvezza.

I ‘Magpies’ occupano infatti al momento il penultimo posto in classifica, con solo 11 punti conquistati. Per cercare di dare una scossa, la proprietà ha provveduto ad ingaggiare l’ex manager del Bournemouth dei miracoli, ma ora sarà tempo di acquistare nuovi giocatori. L’obiettivo è quello di regalare a Howe nuovi innesti di spessore e i nomi accostati ai bianconeri si sprecano. A tremare potrebbero essere anche i club italiani. Sia per la concorrenza alle società di Serie A nei confronti di alcuni obiettivi (vedi Dembele che piace alla Juventus e Botman seguito dal Milan), ma anche per l’interesse nei confronti di alcuni giocatori che militano nei principali club del nostro campionato. In questo senso dovrà essere la Roma a prestare parecchia attenzione.

Calciomercato Roma, Newcastle all’assalto di Veretout

Come infatti riferisce l’emittente francese ‘Footmercato’, il club inglese potrebbe presto bussare alle porte della società capitolina. L’obiettivo, in casa Newcastle, si chiama Jordan Veretout. Il francese, sotto contratto sino al 2024, è un punto fermo del club giallorosso e un elemento insostituibile nello scacchiere di José Mourinho, ma la società britannica avrebbe individuato proprio nel transalpino ex Fiorentina l’uomo giusto per rafforzare la propria mediana.

Da Oltralpe sottolineano come il Newcastle presenterà presto un’offerta ai giallorossi, che vorrebbero però evitare di perdere un elemento così importante a stagione in corso. Se però sul tavolo della dirigenza dovesse presentarsi una proposta da 40 milioni di euro, la società giallorossa potrebbe decisamente vacillare e a quel punto non chiudere le porte ad una possibile cessione del nazionale francese.