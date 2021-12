Roma e Zaniolo pronti a separarsi: “C’è anche un’italiana”

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere lontano dalla Roma: tre club sul 22enne pronte all’assalto, c’è anche un’italiana

“Continua così e ti vendiamo a 100 milioni”. Questa la frase, riportata dal ‘Corriere dello Sport’, di Tiago Pinto a Zaniolo.

Il 22enne è legato alla Roma fino al 2024 e proprio del suo futuro si parla a ‘Radio Radio’ con l’ipotesi di addio data come possibile. Ne parla Sandro Sabatini secondo cui: “Se sta bene e non si infortuna più è un calciatore da 7,8 milioni di euro di ingaggio. Non è una gestione facile”.

Va oltre Enrico Camelio che rivela l’esistenza di tre club pronti a farsi avanti per Zaniolo con la Roma che non farebbe barricate davanti all’offerta giusta, quantificata in cinquanta milioni di euro. Un interesse che arriva dall’estero, ma anche da un club di Serie A.

Calciomercato Roma, tre club su Zaniolo: “Sì all’addio con l’offerta giusta”

Enrico Camelio, intervenuto a ‘Radio Radio’ racconta quali sono le sue informazioni sul futuro di Zaniolo: “La Roma non lo dà via per meno di 50 milioni. Lui ha degli acquirenti, le richieste ci sono sia da squadre inglesi, sia da una delle tre big che hanno la maglia a strisce. La verità è che sia il giocatore che la Roma, se arriva l’offerta da 50 milioni con ingaggio giusto, questa volta possono chiudere il rapporto”.

Il giornalista continua spiegando: “Ci sono un paio di squadre inglesi e una squadra italiana. Una squadra di Manchester, se Zaniolo continua così, un’offerta la fa sicuramente”.