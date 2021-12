CM.IT | Roma, addio vicino per Calafiori: prestito in Serie A

La Roma pronta a dare Riccardo Calafiori in prestito, le ultime della redazione di Calciomercato.it sul futuro del laterale giallorosso

Una stagione iniziata con molto più spazio del previsto per Riccardo Calafiori con la maglia della Roma. Il laterale mancino giallorosso è stato lanciato più volte in formazione da Mourinho, vista anche la perdurante assenza di Leonardo Spinazzola e qualche problema fisico per Matias Vina.

Il giocatore, tuttavia, ha pagato, come altri, la pessima serata in Conference League in casa del Bodo/Glimt nella terza gara del gironcino, conclusasi con una clamorosa sconfitta per 6-1. Prima di allora era sceso in campo per 7 volte tra campionato e coppa, ben cinque da titolare. Dopo la notte norvegese del 21 ottobre soltanto due presenze in campionato da subentrante, per appena 12 minuti. Un utilizzo ridotto più che all’osso, che fa capire come il classe 2002 sia scivolato parecchio indietro nelle preferenze di Mourinho. Il suo nome risulta tra quello dei possibili partenti a gennaio, la Roma ragiona su una cessione in prestito secco che potrebbe concretizzarsi a breve.

Calciomercato Roma, Calafiori verso il Cagliari: le ultime

Calafiori potrebbe essere girato nei prossimi giorni al Cagliari, che deve cercare di rimediare a una pesante posizione di classifica e, con qualche acquisto, tentare la risalita verso una salvezza che si è fatta decisamente complicata. Nella seconda parte di stagione il giocatore potrebbe mettere minuti nelle gambe, trovare continuità e acquisire esperienza. I contatti sono in corso tra i capitolini e la società sarda e si stanno intensificando in queste ore, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it. Il via libera da parte dei giallorossi ci sarà a breve, non appena ci sarà la firma del nuovo innesto Maitland-Niles, ormai in dirittura d’arrivo dall’Arsenal.