Calciomercato Juventus, Szczesny fa le valigie | L’erede ha appena firmato

Szczesny è legato alla Juventus da un contratto sui 7 milioni di euro con scadenza fissata a giugno 2024

L’estate prossima potrebbe essere quella dei grandi addii alla Juventus. Non solo de Ligt, può salutare anche Szczesny nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024 proprio come quello dell’olandese.

Il trentunenne polacco è già stato in procinto di andar via alla fine della scorsa stagione, per far spazio a ‘Gigio’ Donnarumma poi traslocato al Paris Saint-Germain. La sua cessione fu bloccata da Massimiliano Allegri, un suo grande estimatore nonché grande ‘difensore’ all’inizio dell’annata dopo la serie di ‘orrori’ costati punti importanti alla squadra. Giugno 2022, però, potrebbe essere la data giusta per il divorzio, almeno questo è ciò che scrive ‘todofichajes.com’. Il sito spagnolo, in realtà, va anche oltre facendo il nome del sostituto dell’ex Roma. Un nome clamoroso oltre che costoso, perché si tratta di David De Gea.

Già, proprio il portiere spagnolo del Manchester United che appena tre mesi fa ha rinnovato il contratto coi ‘Red Devils’: “David De Gea ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United, club nel quale rimarrà almeno fino al giugno 2023. Inserita anche un’opzione per il prolungamento di un altro anno”, il comunicato degli inglesi dello scorso 16 settembre.

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Inter-Juventus, allarme Covid: tutto sospeso

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, conferme su Morata: caccia all’erede

Calciomercato Juventus, De Gea al posto di Szczesny: perché l’affare è impossibile

De Gea ha diverse proposte, tra cui una della Juve che è anche quella che lo attrae di più. Restano da capire le modalità dell’affare, dato che difficilmente lo United – col quale ‘La Vecchia Signora’ vanta ottimi rapporti, vedi l’operazione Cristiano Ronaldo – se ne priverebbe a costo zero. Gli altri due ostacoli? L’ingaggio, col nuovo accordo sceso a circa 15 milioni di euro netti. L’altro ostacolo è lo stesso Szczesny, con quel contrattone complicato da piazzare altrove.