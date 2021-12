Calciomercato Lazio, nuovo colpo ‘alla Pedro’ dalla Roma

Lazio, possibile colpo ‘alla Pedro’ a gennaio: addio alla Roma, offerto ai biancocelesti

Nonostante una rosa ricca dal punto di vista numerico, la Lazio studia con attenzione il mercato per regalare a Maurizio Sarri i giusti rinforzi. Il club capitolino deve prima lavorare alla cessione di diversi esuberi, ma osserva attentamente la situazione per rinforzare diversi reparti, in particolare le corsie difensive e l’attacco. I fondi però non abbondano e servirà cogliere la giusta occasione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Sarri lancia la sfida | Testa a testa con la Lazio

Occasioni che a giugno sono stati diverse, in particolare Pedro. Lo spagnolo, che ha lasciato la Roma dopo una sola stagione, è sicuramente una delle note più positive nella prima parte di stagione dei biancocelesti. L’ex Barcellona e Chelsea ha già siglato 8 gol in stagione tra campionato ed Europa League ed è il secondo miglior marcatore della squadra alle spalle di Ciro Immobile. La Roma lo ha lasciato partire praticamente a titolo gratuito e una situazione identica potrebbe ripetersi a gennaio.

Calciomercato Lazio, offerto Santon

Come infatti sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, alla Lazio sarebbe infatti stato proposto un nuovo giocatore giallorosso. Si tratta di Davide Santon, sostanzialmente fuori dalla rosa di Mourinho. Il terzino, che proprio il tecnico portoghese aveva lanciato all’Inter, ha il contratto in scadenza a giugno, ma potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura in giallorosso. Il classe 1991 starebbe infatti discutendo con la dirigenza la rescissione contrattuale. Le parti avranno un incontro nei prossimi giorni e lavoreranno sulla buonuscita del giocatore e su una nuova sistemazione del ragazzo, che nel frattempo è stato proposto proprio alla Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Rivelazione shock: patto Raiola-Juventus per l’addio di de Ligt

I biancocelesti, appunto, sono a caccia di rinforzi per le corsie difensive, ma da Formello per ora avrebbero declinato la proposta. La Lazio, al momento, non sembra quindi essere interessata al difensore, ma in un mercato con poche opportunità come quello di gennaio nessuna ipotesi è totalmente da escludere. Un colpo quindi alla ‘Pedro’, con un possibile arrivo a zero dai rivali cittadini, potrebbe essere una pista percorribile nel corso del mercato invernale.