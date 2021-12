Calciomercato Napoli, Sarri lancia la sfida | Testa a testa con la Lazio

Calciomercato Napoli, gli azzurri necessitano di rinforzi a gennaio: su un nome possibile scontro a distanza con la Lazio e con Sarri

Il 2021 del Napoli si è concluso con grande fatica. Gli azzurri hanno pagato pesantemente le assenze nell’ultimo mese di campionato e dopo la grande partenza hanno raccolto solo 7 punti nelle 7 gare disputate dallo scontro diretto con l’Inter in poi.

Per Spalletti, purtroppo, l’emergenza proseguirà anche a gennaio, con i quattro giocatori che saranno in Coppa d’Africa e con il rischio di rivederli a febbraio. Contro la Juventus, oltre a Mario Rui squalificato, rischiano anche Fabian Ruiz e Insigne, ancora alle prese con il Covid. Una coperta cortissima per l’allenatore azzurro, soprattutto nel reparto difensivo. In quella zona, Spalletti vorrebbe qualche acquisto per mantenere la rosa competitiva. Giuntoli è al lavoro sia per un difensore centrale che per un laterale mancino, dato che Ghoulam non offre garanzie. Ma sulla fascia, rischia di andare in rotta di collisione con il grande ex, Maurizio Sarri.

Calciomercato Napoli, occhi sul Psg e duello con Sarri

A sinistra, prende concretezza la pista dal Psg rappresentata da Kurzawa. Il laterale francese, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe trasferirsi in azzurro in prestito, a condizioni da valutare. Ma, come detto, c’è anche l’interessamento da parte della Lazio, che prepara un piano d’azione.

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che i biancocelesti contano di sfruttare la corsia preferenziale offerta dal fatto che il giocatore sia seguito dagli stessi agenti di Lucas Leiva e Felipe Anderson. Il problema per i capitolini è l’ingaggio, i 5 milioni che Kurzawa guadagna sono fuori scala. L’intenzione è chiedere al Psg una ‘partecipazione’ nel pagamento dello stipendio del giocatore. Non si registrano smentite, la pista appare dunque plausibile.