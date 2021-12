Contromossa dell’Inter per Scamacca | Juventus superata da Marotta

La sfida di mercato per Scamacca si accende e subisce un nuovo scossone: contromossa dell’Inter e Juventus superata

Il dominio quasi decennale dei bianconeri sulla Serie A è stato interrotto nella scorsa stagione e a farlo sono stati due grandi ex come Antonio Conte e Beppe Marotta: ora l’Inter vuole aprire un nuovo ciclo.

Per riuscire ad essere la squadra dominante in Italia, l’amministratore delegato nerazzurro cercherà anche di indebolire le avversarie sul mercato. Una delle regole fondamentali, come insegna il Bayern Monaco in Germania, è quella di appropriarsi dei migliori talenti presenti senza dare la possibilità alle altre di colmare il gap. È proprio per questo motivo che l’Inter avrebbe già effettuato la contromossa per Gianluca Scamacca, divenuto l’obiettivo primario della Juventus per il mercato di gennaio, riuscendo anche nel sorpasso: le ultime sulla bagarre di mercato.

Calciomercato Juventus, sorpasso Inter | Anche Pinamonti nell’affare Scamacca

Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’Inter lavora per un doppio colpo neroverde per la prossima estate: oltre al pupillo Frattesi, anche Scamacca piace molto ai nerazzurri. Il lungagnone romano è divenuto il primo obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio, per le caratteristiche che piacciono a Massimiliano Allegri, e la dirigenza bianconera sta lavorando per convincere il Sassuolo. La ‘Vecchia Signora’ valuta l’attaccante nel giro della Nazionale sui 35 milioni di euro, mentre gli emiliani ne vorrebbero circa 45 di milioni.

Proprio in questa distanza tra le parti si è inserito Beppe Marotta. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter avrebbe effettuato il sorpasso sulla Juventus per Scamacca. La dirigenza meneghina starebbe convincendo Giovanni Carnevali con la seguente offerta: in primis l’attaccante viene valutato 40/45 milioni, più dei bianconeri quindi, poi verrebbe lasciato in Emilia fino al termine della stagione. Due condizioni più congeniali alle necessità del Sassuolo, ma soprattutto è l’inserimento di una contropartita tecnica a sparigliare la concorrenza. L’Inter, infatti, sarebbe pronta a giocarsi la carta Pinamonti, giocatore molto gradito da Carnevali. La corsa per Scamacca è appena partita ed il primo sorpasso è stato effettuato.