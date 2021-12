Via libera Juventus, voltafaccia e bomber rifiutato

Juventus alla ricerca di un nuovo attaccante: può arrivare il via libera per l’occasione a gennaio. Tutti i dettagli

La Juventus è al lavoro per colmare il vuoto lasciato in estate dalla partenza di Cristiano Ronaldo. Come noto, infatti, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un nuovo attaccante anche alla luce delle difficoltà offensive avute dalla squadra di Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione.

Secondo quanto raccontato da Calciomercato.it, in casa Juventus c’è grande attenzione anche sull’asse Parigi-Manchester: perché la pista Cavani–Barcellona è reale e Icardi, in questo possibile effetto domino, potrebbe finire proprio allo United. Un asse che si riscalderebbe e che potrebbe portare la Juventus ad essere tagliata fuori nella corsa all’ex capitano dell’Inter. Ulteriori difficoltà economiche sono previste per Dusan Vlahovic: il gioiello della Fiorentina non si muoverà a gennaio ed è ad oggi valutato almeno 60-70 milioni di euro da Commisso. In vista del calciomercato invernale il club bianconero ha così messo gli occhi anche su Anthony Martial. Nelle scorse settimane l’agente del francese è uscito allo scoperto sul futuro del suo assistito: “Anthony non è soddisfatto del suo impiego al Manchester United. A gennaio parlerò con il club: la sua intenzione è andarsene”. Il giocatore vuole lasciare subito i ‘Red Devils’ e sulle sue tracce, oltre alla Juventus, c’è anche il Milan e soprattutto il Siviglia. Si sarebbe invece defilata un’altra pretendente.

Calciomercato Juventus, si defila una pretendente per Martial: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, il Marsiglia non sta lavorando all’arrivo di Martial. A frenare il club francese è l’alto ingaggio percepito dall’ex Monaco, che sta ostacolando anche il suo trasferimento al Siviglia.

Due buone notizie per la Juventus che resta alla finestra. Martial è ancora legato al Manchester United da un lungo contratto fino al 2024, con i ‘Red Devils’ che hanno già aperto alla sua cessione in prestito. La situazione è in divenire.