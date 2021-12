La caccia alla punta da parte della Juventus potrebbe sbloccarsi grazie ad uno scambio: c’è la benedizione di Ronaldo

Un attaccante per la Juventus. Una delle priorità del mercato invernale dei bianconeri è garantire un bomber ad Allegri.

Il quartetto offensivo attualmente a disposizione del tecnico toscano non ha garantito i gol necessari per competere con il vertice. Ecco allora che alla riapertura della campagna di trasferimenti, ormai imminente, si andrà a caccia di un numero 9. I bianconeri non hanno un grande budget a disposizione, salvo cessioni importanti, per questo vorrebbero rinviare all’estate investimenti più consistenti (in prima fila Vlahovic). In aggiunta arrivare a Scamacca, uno dei nomi che piace di più ad Allegri, non è molto semplice, considerata la valutazione che ne dà il Sassuolo e la volontà del club neroverde di non cedere a gennaio un altro big dopo Boga. Dell’ipotesi Milik, Calciomercato.it, vi ha raccontato tutte le difficoltà presenti, mentre per Icardi la pista più ‘calda’ al momento porta al Manchester United.

Calciomercato Juventus, scambio per l’attaccante: Ronaldo dice sì

Proprio dal Manchester United potrebbe arrivare l’occasione giusta per la Juventus. Anthony Martial ha fatto sapere di voler cambiare aria già nel mese di gennaio. Rangnick ha fissato le condizioni con il no alla proposta di prestito secco (con metà ingaggio a carico dei Red Devils) del Siviglia. Una posizione che potrebbe però cambiare se sul piatto finisce un calciatore gradito alla società inglese.

La Juventus, infatti, potrebbe proporre uno scambio di prestiti tra Martial e Kulusevski. Lo svedese rappresenta un profilo che piace a Manchester e che troverebbe anche la ‘benedizione’ di Cristiano Ronaldo. Quando i due condividevano lo spogliatoio della Juventus, infatti, CR7 non ha mancato di far trapelare il proprio apprezzamento per l’ex Parma: “Ha un grande potenziale – disse nel settembre dello scorso anno – è un ottimo giocatore”. I due potrebbero ritrovarsi all”Old Trafford’ in un affare che potrebbe mettere d’accordo tutti: Juventus, United e… Ronaldo.