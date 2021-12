Inter, contatti avanzati in corso | Il piano per il primo colpo a gennaio

L’Inter si muove per regalare un colpo a Simone Inzaghi a gennaio, nome individuato e contatti per l’affare: i dettagli

Inter promossa a pieni voti nel 2021, con la vittoria dello scudetto con un girone di ritorno da schiacciasassi e una prima metà di nuova stagione altrettanto positiva. La squadra di Inzaghi ha ben raccolto l’eredità di Conte e si conferma al giro di boa ancora davanti a tutti.

I nerazzurri, rispetto ad altre società, hanno probabilmente meno ‘ansia’ di dover intervenire sul mercato. Ma la dirigenza vuole comunque mettere a segno qualche affare importante, Marotta e Ausilio fiutano situazioni interessanti per aumentare la competitività della squadra di Inzaghi. In particolare, si pensa a un colpo sulla fascia mancina, in modo da ‘dirottare’ Dimarco come braccetto della difesa a tre, dove al momento le alternative al trio titolare scarseggiano. Da questo punto di vista, si registra una accelerazione piuttosto decisa nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, avanti per Digne: la richiesta dell’Everton e la strategia nerazzurra

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce infatti che ci sarebbero stati contatti tra l’Inter e l’Everton per Lucas Digne. Il laterale francese, ormai è noto, è in rotta di collisione con Benitez e i ‘Toffees’ vogliono cederlo. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli, ma l’Inter starebbe portando avanti la trattativa in maniera più decisa.

L’Everton apre ad un arrivo in prestito, anche se vorrebbe vincolarlo a un obbligo di riscatto. Opzione che l’Inter non prende in considerazione, la sensazione è che comunque alla fine in Inghilterra possano poi ‘accontentarsi’ del semplice diritto di riscatto. Inter che però, prima di acquistare Digne, dovrà liberare un posto in rosa. Gli indiziati sono Kolarov, Vecino e Sensi. Sensi però potrebbe già rientrare nell’affare Nandez, come raccontato da Calciomercato.it.