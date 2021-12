Calciomercato, tutta colpa di Mbappe | Al Milan per 35 milioni

Il Milan pensa anche al futuro con un occhio alla prossima estate quando la trequarti potrebbe subire un restyling. Altro affare da Madrid

Il Milan è in piena lotta per lo scudetto, grazie soprattutto ad un avvio di stagione stellare che ha portato i rossoneri nelle prime due posizioni della classifica per praticamente quasi tutto il girone d’andata. Ora il distacco dall’Inter è di 4 punti e Maldini e soci lavorano per regalare a Pioli qualche colpo utile già a gennaio. Occhi in difesa mentre per il futuro a subire un restyling, alle giuste condizioni, potrebbe essere la trequarti.

A tal proposito i rossoneri potrebbero mettere in scena un altro affare milionario con il Real Madrid dopo Brahim Diaz e Theo Hernandez che nelle sessioni degli anni scorsi hanno offerto frutti importanti.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Asensio: offerta per l’estate

Il nome in questione sarebbe quello di Marco Asensio, che ha iniziato in sordina la stagione alla corte di Ancelotti. Tanta panchina ed una concorrenza difficilissima da fronteggiare. C’è infatti da sgomitare per trovare posto in una squadra attrezzata come il Real Madrid, che lo ha a lungo atteso come vero erede di Cristiano Ronaldo. I tanti problemi fisici ed un rallentamento nella maturazione hanno però bloccato il processo mettendone in discussione il futuro.

Nonostante le innegabili difficoltà, Asensio ha comunque mostrato qualche sprazzo importante anche con Ancelotti, lasciando intravedere il calciatore potenzialmente fortissimo visto con Zidane. La riflessione del Real è però a più ampio raggio e va fatta sul medio-lungo periodo. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’, il problema è che quando Kylian Mbappé arriverà a Madrid, i minuti dello spagnolo saranno notevolmente ridotti, motivo per cui si potrebbe concludere in estate la sua avventura. Florentino Perez infatti preferirebbe cedere Asensio piuttosto che Rodrygo. La stessa fonte sottolinea inoltre come i rossoneri possono mettere sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro. Nel caso in cui al Real vada bene tale cifra, e il fantasista spagnolo dovesse rinunciare a lottare per un posto, allora potrebbe andarsene.