Juventus, gelo improvviso Icardi | Il dettaglio che blocca tutto

La Juventus a caccia di Mauro Icardi, ma un dettaglio avrebbe improvvisamente bloccato la trattativa con il Psg

Vacanze natalizie in corso e campionato fermo, ma i dirigenti delle squadre del nostro campionato, e non solo, sono in fervente attività. L’appuntamento con il mercato di gennaio è ormai prossimo, bisogna farsi trovare pronti, un imperativo valido soprattutto per la Juventus.

I bianconeri, con una discreta rimonta in classifica, si sono riportati quasi a contatto della zona Champions, ma non basta. La squadra di Allegri ha bisogno di qualcosa in più dal mercato, in particolare un attaccante per ovviare al rendimento non eccelso degli avanti bianconeri fin qui. Calciomercato.it vi ha raccontato dei contatti della Juventus con il Psg per Icardi, con una offerta non ancora presentata in maniera decisa. E’ chiaro che sarebbe comunque lui il primo nome su cui la dirigenza e l’allenatore spingono, ma si registrerebbe, nelle ultime ore, una brusca frenata in merito.

Juventus, per Icardi il Psg dice no: Leonardo ferma tutto, la richiesta

A riferirlo, il popolare quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’, secondo cui la trattativa in corso sarebbe stata, almeno per il momento, interrotta dal ds del Psg Leonardo. Quest’ultimo, infatti, avrebbe avanzato una richiesta non corrisposta dalle controparti a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Psg, missione 100 milioni | Tre nomi caldi per la Serie A

Ragionando su un arrivo in bianconero in prestito di Icardi, Leonardo avrebbe chiesto l’inserimento dell’obbligo di riscatto a giugno. Una proposta che la Juventus non avrebbe accettato, intendendo i bianconeri limitarsi al semplice diritto di riscatto. Il tutto avrebbe a questo punto portato alla chiusura della trattativa da parte di Leonardo, con il quale si stava anche discutendo del possibile inserimento di Arthur nell’affare. Potrebbe trattarsi di semplici schermaglie e strategie, oppure di una effettiva chiusura a trattare in maniera definitiva da Parigi. Gli sviluppi andranno seguiti con attenzione, per uno degli assi principali di mercato dell’intero mese di gennaio che potrebbe incidere sul prosieguo della stagione in Serie A.