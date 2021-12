Potrebbe sfumare un obiettivo di mercato per la Juventus nella sessione di gennaio. Si complica anche la cessione di Ramsey per il club bianconero

Tempi duri al Paris Saint-Germain per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, sbarcato questa estate a Parigi a parametro zero dopo l’addio al Liverpool, sta giocando col contagocce nell’undici allenato da Pochettino.

Il nazionale orange cerca ovviamente più spazio per la seconda parte di stagione e non perdere la convocazione per i Mondiali del 2022 in Qatar, con Inter e soprattutto Juventus che restano alla finestra sugli scenari in merito al suo futuro. Wijnaldum sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciare il PSG a gennaio, cambio di maglia che potrebbe concretizzarsi anche con la formula del prestito.

Calciomercato Juventus, Wijnaldum e Ramsey: il Newcastle complica i piani di Allegri

Il giocatore vuole tornare a giocare con continuità e valuta diverse opportunità lontano dalla Francia. Per le italiane non sarà facile però spuntarla considerando l’agguerrita concorrenza dalla Premier League per l’olandese. Diverse squadre inglesi avrebbero messo infatti nel mirino Wijnaldum: dall’Arsenal al Tottenham, ultimo il Newcastle del ricco fondo Pif a caccia di rinforzi per uscire dalle zone caldissime della classifica. I ‘Magpies’ – scrive il quotidiano ‘L’Equipe’ – non avrebbero problemi a venire incontro alle richieste sull’oneroso ingaggio del centrocampista che guadagna quasi 10 milioni di euro a stagione a Parigi, oltre a provare a rilevarne l’intero cartellino.

Il Paris Saint-Germain valuterebbe Wijnaldum 26-27 milioni di euro, cifra che al momento la Juve non può spendere sul mercato di gennaio con i bianconeri che cercano delle soluzioni in prestito con diritto di riscatto. L’eventuale sbarco dell’ex Liverpool al Newcastle, inoltre, chiuderebbe le porte per la cessione agli inglesi di Aaron Ramsey, destinato a lasciare Torino nel mercato di gennaio. Una doppia notizia negativa quindi per Allegri e la dirigenza della Continassa, che puntano a cedere il gallese per far spazio a centrocampo per un nuovo rinforzo da mettere a disposizione del tecnico livornese.