Calciomercato, ritorno Conte alla Juventus: annuncio e piano shock

Antonio Conte ci ha abituati a grandi trionfi in Serie A. Un suo ritorno in Italia, per battere anche l’Inter, è in programma: occhio a Juventus e Milan

Il futuro di Antonio Conte tiene banco e sempre in ottica Serie A. L’allenatore è passato al Tottenham dopo l’addio all’Inter. Una scelta che sta già portando risultati per gli Spurs.

In Premier League lo conoscevano bene, dopo le vittorie e i trascorsi alla guida del Chelsea. In nerazzurro, ha confermato la sua abitudine alla vittoria e le sue capacità tattiche, portando anche i nerazzurri a diventare campioni d’Italia. Però, come successo con la Juventus, l’amore che Conte ha per le sfide e per le vittorie va oltre ogni cosa. E per questo il tecnico ha già fatto capire che prima o poi tornerà in Serie A per superare se stesso, e quindi anche il successo con l’Inter. Del suo ritorno si parla già da ora, ecco come.

Conte e il ritorno alla Juventus per battere l’Inter

Ilario Di Giovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha sottolineato uno scenario clamoroso, quello di un ritorno alla Juventus: “Conte ha detto che tornerà un giorno in Italia per provare a ribaltare i pronostici… è un grande: subito si propone come anti-Inter! Stipendio troppo alto per i club di Serie A? Ormai avrà recuperato quanto gli avevano tolto, può tornare per rilanciare la Juventus oppure il Milan”.

A questa valutazione, occorre aggiungere anche la situazione in casa Juventus. I rapporti tra l’allenatore e Andrea Agnelli non sono idilliaci. Per questo, un suo ritorno potrebbe avvenire solo se dovesse cambiare il presidente bianconero. Uno scenario ad oggi lontano dalla realtà e, dunque, non ci resta che osserva un po’ più lontano al Tottenham e aspettare l’evolversi per il suo futuro e quello della Serie A.