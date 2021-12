Calciomercato Juventus, doppio addio a zero | A gennaio salutano in due

La Juventus prima di poter mettere a segno dei colpi di mercato dovrà riuscire a cedere: due giocatori pronti a salutare

Sarà un mercato di gennaio molto impegnativo per i bianconeri, che dovranno risolvere diverse situazioni in uscita prima di intervenire con dei rinforzi mirati.

Massimiliano Allegri ha indicato nel centrocampo e nell’attacco i reparti che necessitano maggiormente di un intervento sul mercato, ma prima di accontentarlo la dirigenza deve riuscire a cedere e liberare spazio salariale. Trovare soluzioni in uscita non è semplice, motivo per cui la Juventus avrebbe aperto al prestito di due ‘partenti’: sono tre le destinazioni più calde al momento.

Calciomercato Juventus, Ramsey e Arthur ai saluti | Via in prestito a gennaio

Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, Aaron Ramsey non rientra più nei piani della Juventus e l’obiettivo della dirigenza è quello di liberarsi del suo ingaggio pesante. Trovare club disposti ad acquistare a titolo definitivo il gallese, che in stagione ha più presenze al J-Medical che in campo, rischia di essere un’impresa ai limiti del possibile. Un discorso similare vale anche per Arthur, ma più che gli infortuni nel suo caso pesa la valutazione ‘monstre’ effettuata un’anno e mezzo fa dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, per entrambi i centrocampisti in uscita dalla Juventus potrebbe essere percorribile la strada del prestito. Sul brasiliano ci sarebbe l’interesse del Siviglia di Monchi, ma nelle ultime giornate anche l’Arsenal starebbe valutando un affondo per l’ex blaugrana. Il prestito potrebbe permettere alla Juventus di non perdere la proprietà di Arthur, ma allo stesso tempo di farne crescere il valore. Per quanto riguarda Ramsey, resta sempre il Newcastle il club più interessato: il prestito alleggerirebbe i bianconeri dell’ingaggio del gallese. Le due uscite a gennaio, però, non porterebbero nessun entrata economica alla ‘Vecchia Signora’.