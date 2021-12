Calciomercato Juventus, trovato il nuovo ‘numero 9’: Allegri ha scelto

La Juventus continua a cercare un bomber sul mercato e Massimiliano Allegri avrebbe preso una decisione: vuole solo lui

Si avvicina sempre di più l’apertura del calciomercato, un momento in cui è possibile sognare e possibili affari possono decollare in pochi giorni: i bianconeri vorrebbero essere protagonisti.

La Juventus, com’è risaputo, è alla ricerca di un bomber che possa garantire un maggiore apporto di reti alla squadra e sta vagliando diversi nomi. Tra i profili ‘pronti all’uso’, come raccontato su queste pagine, in pole c’è Maurito Icardi: riuscire a convincere il PSG e trovare un’incastro per i 12 milioni annui dell’ex Inter non sarà comunque facile. La volontà della ‘Vecchia Signora’, però, sarebbe quella di mettere le mani su un attaccante di maggiore prospettiva rispetto ad Icardi e agli altri profili più datati. In particolare, Massimiliano Allegri avrebbe rotto gli indugi e indicato l’unico nome oltre a Vlahovic che accetterebbe per gennaio: le ultime.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Castori: “Juventus ridimensionata. Scamacca è l’attaccante giusto”

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Scamacca | Si cerca la formula col Sassuolo

I bianconeri, dopo un’inizio di campionato da incubo, sono riusciti a recuperare terreno sulle prime della classe ed il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per colmare il gap in classifica. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri avrebbe indicato Gianluca Scamacca come l’unico profilo adatto al nuovo corso della Juventus. Rispetto a profili come Icardi e Martial l’attaccante romano dà maggiori garanzie in termini di prospettive future e la ‘Vecchia Signora’ vuole farsi giovane.

Nei prossimi giorni, quindi, Federico Cherubini potrebbe tornare a parlare in maniera fitta con Giovanni Carnevali per mettere le mani sul bomber della Nazionale. La base delle trattative partirà da 40 milioni, con la Juventus che vorrebbe ottenere dal Sassuolo condizioni più convenienti rispetto a quanto successo con Locatelli in estate. Come detto su Calciomercato.it nei giorni scorsi, per Scamacca la concorrenza più forte è quella dell’Inter. La volontà di Allegri di puntare forte sull’attaccante neroverde, però, potrebbe rappresentare un vantaggio per i bianconeri.