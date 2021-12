Mentre la Serie A è ferma per la sosta, non conosce pause la Premier League che offre lo spettacolo del Boxing Day. Risultati e classifica aggiornata

Il campionato di Serie A al momento è fermo per la sosta natalizia, utile ai calciatori e a tutto il movimento per staccare leggermente la spina a cavallo con l’inizio del nuovo anno. In Inghilterra invece il calcio non conosce pause, con la Premier League che anche nel giorno di Santo Stefano come da tradizione non si ferma mai, offrendo uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati: il Boxing Day.

Al netto di tre partite rinviate, la giornata di Premier ha offerto comunque oggi pomeriggio quattro incontri ricchissimi di gol e spettacolo, che hanno saputo intrattenere i tifosi britannici.

Premier League, i risultati del Boxing Day: Conte non fallisce

A festeggiare ancora è il solito Manchester City di Pep Guardiola che travolge il Leicester in una partita folle inizialmente condotta per 4-0 nei primi 45 minuti, per poi farsi rimontare tre reti e concludere poi la contesa con il 6-3 finale. A segno ben cinque marcatori differenti per i Citizens in rete con De Buyne, Mahrez, Gundogan e Sterling (2). Un successo che consente a Guardiola di allungare momentaneamente sul Liverpool che ha una partita in meno.

Non fallisce il Tottenham di Conte che torna al successo in casa contro il Crystal Palace con Kane, Lucas e Son tutti a segno. Nelle altre due partite vittoria larga a domicilio dell’Arsenal mentre il Southampton vince una gara pazza in casa del West Ham.

I risultati e marcatori del pomeriggio di Premier League:

Manchester City-Leicester 6-3 5′ De Buyne (M), 14′ rig. Mahrez (M), 21′ Gundogan (M), 25′ rig. e 87′ Sterling (M), 55′ Maddison (L), 59′ Lookman (L), 66′ Iheanacho (L), 69′ Laporte (M)

Norwich-Arsenal 0-5 5′ e 67′ Saka, 44′ Tierney, 84′ rig. Lacazette, 91′ Smith-Rowe

Tottenham-Crystal Palace 3-0 32′ Kane, 35′ Lucas Moura, 74′ Son

West Ham-Southampton 2-3 8′ Elyounoussi (S), 49′ Antonio (W), 61′ rig. Ward-Prowse (S), 65′ Benrahma (W), 70′ Bednarek (S)

Premier League, le gare non ancora disputate:

Liverpool-Leeds (rinviata a data da destinarsi)

Wolverhampton-Watford (rinviata a data da destinarsi)

Burnley-Everton (rinviata a data da destinarsi)

18:30 – Aston Villa-Chelsea

21:00 – Brighton-Brentford

Lunedì 27 Dicembre 2021

21:00 – Newcastle-Manchester United