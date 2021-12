Juventus, il colpo che ribalta il campionato | Affare clamoroso

Juventus molto attiva in vista del mercato di gennaio, il sogno per i bianconeri è di un affare che potrebbe ribaltare gli esiti del torneo

Mercato di gennaio ormai in vista, ognuna delle squadre ai primi posti in classifica prepara differenti operazioni per raggiungere i rispettivi obiettivi. Le società sono accomunate dalla necessità di rinforzarsi in determinati reparti, con situazioni specifiche per quanto riguarda esigenze tecniche e finanziarie.

Le trame di mercato in Serie A iniziano a dipanarsi, è una sessione per quanto riguarda la quale possiamo dire che al momento il fuoco cova sotto la cenere. A una prima occhiata, difficile attendersi colpi a sensazione, ma non si tratta di un’eventualità nemmeno da escludere. Basterebbe poco per accendere la miccia e infiammare le trattative, con esiti anche imprevedibili. Juventus, Inter e Milan, tra le altre, sono al lavoro per mettere a segno il colpo che potrebbe dare uno scossone ai destini del campionato.

Juventus, la svolta sul calciomercato: ecco l’affare che cambierebbe tutto

Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe l’affare che a gennaio potrebbe spostare maggiormente gli equilibri del campionato. Verdetto molto combattuto, ma, alla fine, l’ha spuntata il nome di Marcelo Brozovic. Secondo il 33,6% dei votanti, se la Juventus, che stravede per il croato come il tecnico Massimiliano Allegri, mettesse le mani sul giocatore in scadenza di contratto con l’Inter, metterebbe a segno un colpo in grado di stravolgere gli equilibri futuri del torneo.

Sarebbe più funzionale l’arrivo in bianconero di ‘epic Brozo’ rispetto a quello di Luis Alberto, il cui trasferimento alla Juventus è stato votato come colpo decisivo dal 30,5% dei partecipanti al sondaggio. Le chance di scudetto dell’Inter aumenterebbero invece in maniera esponenziale con l’arrivo di Insigne, secondo il 25% dei votanti. Il ritorno di Acerbi al Milan, invece, non sposterebbe granché nella bilancia del campionato (solo il 10,9% di voti).