Non solo Icardi | La Juventus sogna il colpaccio dal PSG

La Juventus continua a monitorare eventuali occasioni di calciomercato in entrata. Non solo Icardi: occhi in casa Paris Saint-Germain

Come raccontato da Calciomercato.it, non è affatto tramontata la pista Icardi in casa Juventus. L’attaccante del PSG resta un obiettivo della dirigenza bianconera che continua a monitorare la situazione.

Tuttavia, stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, non esiste, almeno per il momento, nessuna offerta da parte della Juventus al club francese, che potrebbe comunque prendere in considerazione l’idea di far partire l’ex capitano dell’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ma non solo Icardi. Sempre in casa parigina, infatti, Cherubini e il suo staff stanno monitorando anche la situazione di Georginio Wijnaldum. L’ex Liverpool ha avuto un impatto ben diverso rispetto a quello atteso e sta faticando ad imporsi con Pochettino. Dopo le prime difficoltà e le numerose panchine l’olandese ha subito mostrato la propria insoddisfazione: “Non posso dire di essere completamente felice, la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio, sono un combattente e devo rimanere positivo e lavorare sodo per cambiare questa situazione. Negli ultimi anni ho giocato molto, ho sempre avuto una buona condizione e ho fatto anche molto bene. Adesso le cose stanno diversamente e mi devo abituare. Certo, è un po’ difficile, non vedevo l’ora di fare un passo avanti nella mia carriera e invece ora succede questo. Quando non giochi è normale essere preoccupati. Però siamo soltanto all’inizio, possono succedere ancora tante cose e rimango positivo”. La Juventus è alla finestra.

Calciomercato Juventus, occasione dal PSG: tutti i dettagli

Come riportato da ‘le10sport.com’, Wijnaldum rappresenta insieme a Sergio Ramos il flop estivo della faraonica campagna acquisti di Leonardo, e non è escluso che possa lasciare Parigi già a gennaio. Il portale francese riferisce dell’interesse della Juventus per il suo centrocampo. Ma non solo i bianconeri. Stando al ‘Mirror’, infatti, per l’ex Liverpool potrebbe anche profilarsi un immediato ritorno in Premier League, dove è definitivamente esploso e si è consacrato con la maglia dei ‘Reds’. Staremo a vedere.