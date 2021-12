Calciomercato Juventus, ribaltone Pogba: la strategia per il ‘si’

Il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco, col contratto in scadenza e difficoltà di rinnovo. La Juventus osserva ma la situazione si complica

Con l’avvento della prossima sessione invernale di calciomercato tornano in auge per l’ennesima volta le voci relative al futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese non sta vivendo una grande annata in quel di Manchester, e potrebbe essere giunto agli ultimi mesi da calciatore dello United visto il contratto in scadenza a giugno 2022. In Italia i tifosi della Juventus sognano sempre il grande ritorno del figliol prodigo ma tra cifre elevate, concorrenza ed incertezza generale i punti interrogativi non mancano.

Prima di tutto andranno comprese le reali intenzioni del calciatore, che non ha vissuto mesi facili, complice anche qualche infortunio di troppo, e bisognerà capire se con Ralf Rangnick cambieranno le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, intrigo per Pogba: le ultime carte dello United

Il numero 6 del Manchester United sta per entrare negli ultimi sei mesi contratto, che consentono ai calciatori e ai loro agenti di negoziare con qualsiasi altra squadra senza problemi. Dagli ambienti del club inglese filtra comunque una calma particolare dato che Pogba ha avuto un’offerta di rinnovo lo scorso luglio e non l’ha ancora ufficialmente rifiutata. La dirigenza della società britannica è consapevole che, in questi mesi, il francese può aver ricevuto offerte.

Come evidenziato da ‘DonBalon.com’, dagli uffici dell’Old Trafford assicurano che aspetteranno con la stessa offerta di rinnovo, per vedere se Pogba cambierà idea accettando di prolungare con la sua squadra attuale. Allo United sperano che Ralf Rangnick riesca a persuadere il forte centrocampista transalpino. Il Real è praticamente escluso dalla corsa e la Juventus continua ad avere problemi. Ecco perchè se le cose a Manchester nei prossimi mesi iniziassero a funzionare, Pogba farebbe ancora in tempo ad accettare la proposta di prolungamento contrattuale da parte dei ‘Red Devils’, mettendo la parola fine alla telenovela sul suo futuro.