Inter, addio e ritorno ‘a casa’ | La chiave per il bomber

Un giocatore vicino all’addio all’Inter, ritorno alle origini che potrebbe favorire i nerazzurri per il colpo in attacco

L’Inter ha chiuso alla grande un 2021 superlativo, confermando una grande forza anche nella nuova stagione, nonostante gli addii di Hakimi, Lukaku e Conte. E dopo lo scudetto vinto a maggio, i nerazzurri sono andati in vacanza, al giro di boa dell’attuale campionato, ancora davanti a tutti.

Simone Inzaghi si è calato alla grande nella nuova realtà e ha dimostrato di poter stare in una big. Anche sfruttando l’ottimo mercato compiuto da Marotta e Ausilio, dopo un adattamento iniziale ha trascinato i suoi in vetta alla classifica. L’allenatore può essere pienamente soddisfatto del rendimento di tutti i nerazzurri, o quasi. Qualcuno che non è riuscito più di tanto a fare la sua parte nel nuovo ciclo c’è, si ragiona su un possibile addio che però potrebbe fare gioco all’Inter nella ricerca, che prosegue, di un altro attaccante sul mercato.

Inter, Sensi ai saluti: nuovo asse con il Sassuolo?

Continuamente condizionato dagli infortuni, ancora una volta, Stefano Sensi, che non ha più ritrovato la costanza di rendimento e il livello che aveva dimostrato due anni fa nelle sue primissime gare in nerazzurro. All’epoca, sembrava dover essere una colonna portante della squadra di Conte, le cose sono andate diversamente. E ancora adesso, il centrocampista non riesce a ritrovarsi. Così, si ragiona su un suo possibile addio. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione, con un possibile trasferimento a Empoli, ma non solo.

Una ipotesi più suggestiva potrebbe essere il ritorno al Sassuolo, lì dove ha spiccato il grande salto. Nel sistema di gioco di Dionisi, potrebbe ritrovare brillantezza e centralità. Soprattutto, il nome di Sensi potrebbe essere spendibile nei rapporti tra le due società, che sono già in contatto da tempo per più di un’affare. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interesse dell’Inter per Scamacca e Frattesi, che vorrebbe acquistare subito per circa 50 milioni. Senza dimenticare Raspadori, altro giocatore attenzionato a Milano. Chissà che non possa essere proprio Sensi la carta decisiva.