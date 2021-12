Calciomercato Milan, blitz e accordo lampo: affare inatteso

Il Milan dice addio alla possibilità di ingaggiare a parametro zero un talento francese. L’affare sull’asse Francia-Germania viene dato per concluso

C’è anche il Milan sul calciomercato dei futuri svincolati, ovvero quei giocatori con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Per la difesa nei radar c’è Andreas Christensen, ‘precario’ del Chelsea e profilo sicuramente di grande importanza. Naturalmente per il danese servirebbe uno sforzo economico non di poco conto, sia perché a Londra il 25enne di Lillerod prende qualcosa come 5 milioni di euro netti e sia perché sulle sue tracce ci sono tanti altri grandi club. Del resto l’occasione è di quelle davvero ghiotte: chi lo prende fa un affare, almeno in teoria visto che spesso il campo dice altro.

Per il centrocampo resiste invece la ‘suggestione’ Isco, anche se le ultime indiscrezioni di mercato parlano di sicura permanenza in Spagna per il classe ’92. Non al Real, bensì in qualche altra squadra – vedi il Siviglia – di alto cabotaggio della Liga. L’alternativa è la Premier, dove abbondano i club in grado di garantirgli un salario considerevole. I rossoneri vogliono rinforzare la trequarti, per cui un profilo come o alla Isco ci starebbe eccome. Vedremo.

Calciomercato Milan, Kolo Muani ad un passo dall’Eintracht Francoforte

Per l’attacco, infine, gira da un po’ un nome su tutti: Kolo Muani. Parliamo di un 23enne francese alto quasi un metro e novanta, in scadenza col Nantes. Negli ultimi giorni la pista che portava a lui sembrava molto più che concreta, coi media mainstream che però non tenevano conto della concorrenza. In particolare di quella dell’Eintracht Francoforte.

It‘s a Done Deal! ⚽️✅ Eintracht Frankfurt #SGE beschenkt und verstärkt sich an Weihnachten nach @Transfermarkt-Infos mit Stürmer Randal Kolo #Muani vom #FCNantes. https://t.co/tzmzbodpq0 — Philipp Marquardt (@PhlipMarq) December 25, 2021

Proprio i tedeschi, stando a Philipp Marquardt di ‘Transfermarkt’, hanno accelerato per il classe ’98 trovando un accordo con il Nantes. Kolo Muani si trasferirà in Germania nel mese di gennaio, con il Milan che vede dunque sfumare un obiettivo a costo zero.