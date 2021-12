Juventus, dietrofront bianconero | Il bomber non convince

La Juventus a caccia di un attaccante nel mercato di gennaio, uno dei profili accostati ai bianconeri però non convince del tutto

La Juventus ha chiuso il 2021 in crescendo, dopo le difficoltà di inizio stagione. Bianconeri che hanno messo in carniere la qualificazione agli ottavi di Champions League con il primo posto nel girone e in campionato si sono issati al quinto posto, risalendo a quattro punti dalla quarta posizione. Ma ancora non basta.

Allegri e soci sanno di dover fare di più e meglio, nel girone di ritorno. Il tecnico livornese, soprattutto, attende almeno un rinforzo di spessore, soprattutto in attacco. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus si concentra soprattutto su Icardi, anche se non ha ancora presentato un’offerta al Psg. L’attaccante argentino in ogni caso non è l’unico nome che la dirigenza bianconera sta valutando. Anche se per uno di questi potrebbe esserci una brusca frenata da parte di Cherubini e dei suoi collaboratori.

Juventus, Aubameyang lascia perplessi: i motivi

Pierre Emerick Aubameyang è ormai ai ferri corti con l’Arsenal, dove il suo comportamento non è stato gradito dal tecnico Arteta, che gli ha tolto la fascia di capitano. Il gabonese potrebbe aver disputato a dicembre le sue ultime gare con la maglia dei ‘Gunners’, ora partirà per la coppa d’Africa e tornerà in una data imprecisata. A Londra valutano il suo addio, con un contratto in scadenza nel 2023. La Juventus è una delle squadre che è stata accostata al bomber, che a 32 anni è ancora in grado di fare la differenza, oltre ad avere una grande esperienza internazionale. Ma i bianconeri, come riportato dal ‘Mirror’, non sarebbero convinti.

Oltre al fattore coppa d’Africa che lo metterebbe eventualmente a disposizione di Allegri a febbraio inoltrato, nella peggiore delle ipotesi, ci sarebbe il notevole ingaggio a pesare nelle valutazioni di mercato dei bianconeri. Per non parlare del fatto che si tratterebbe, stando a quanto penserebbero a Torino, di un attaccante d’area, che non darebbe un particolare contributo alla squadra nelle altre fasi di gioco, un po’ come capitava con Cristiano Ronaldo. Ecco perché, dunque, la pista si starebbe raffreddando.