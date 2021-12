La Juventus lo scarica: scambio di prestiti con il Milan

La Juventus decide di inserire un calciatore nella lista dei partenti e lavora a un possibile scambio di prestiti col Milan

Calciomercato invernale alle porte dopo la chiusura della prima metà di stagione in Serie A. In casa Juventus si inizia dunque a lavorare per la sessione invernale dei trasferimenti, dove in primis si lavorerà sulle uscite, in particolare una.

Infatti a sembrare essere ormai nella lista dei possibili partenti dei bianconeri sarebbe Arthur, centrocampista brasiliano arrivato nello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona. Dopo due anni in bianconero Arthur non è mai riuscito a convincere a pieno, e in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 10 presenze tra Serie A e Champions League. Così per lui l’addio sembrerebbe essere molto probabile anche a gennaio. A sorpresa per il brasiliano potrebbe aprirsi la pista Milan, club con il quale la Juventus potrebbe mettere in piedi uno scambio di prestiti.

Addio Arthur, ipotesi di scambio con Bennacer

Il futuro di Arthur alla Juventus sembrerebbe essere ormai segnato. Il brasiliano sembrerebbe non essere un giocatore totalmente adatto allo stile di gioco di Massimiliano Allegri, così per lui la strada che porta all’addio potrebbe aprirsi già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Calciomercatonews.com, la Juventus potrebbe tentare di offrirlo al Milan, che da gennaio, con le partenze di Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa, avrà bisogno di rinforzi a centrocampo. Proprio il calciatore algerino potrebbe essere inserito nell’affare, visto che in questa prima parte di stagione spesso è stato rilegato in panchina per favorire la titolarità di Tonali. Uno scambio di prestiti che aiuterebbe il Milan a sopperire alle tante assenze e consentirebbe a Massimiliano Allegri di avere a disposizione un centrocampista con qualità diverse da febbraio.