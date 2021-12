Calciomercato Juventus e Milan, annuncio definitivo | Via a gennaio

Calciomercato Juventus e Milan: annuncio definitivo dell’allenatore che chiude le porte al reintegro dell’attaccante

Il calciomercato invernale si avvicina e, al netto delle parole di Maurizio Arrivabene, la dirigenza della Juventus è alla finestra per eventuali occasioni in entrata.

Una di queste è sicuramente Aubameyang: l’ormai ex capitano dell’Arsenal ha perso la fascia di capitano ed è addirittura finito fuori rosa. Il centravanti finisce così inevitabilmente sul mercato e lascerà con ogni probabilità i ‘Gunners’ già a gennaio. Della situazione del giocatore è tornato a parlare anche Arteta. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Non stabilisco la mia autorità essendo dittatoriale o cercando di essere spietato. Quello che chiedo ai miei giocatori però è solo rispetto e impegno, tutto qui. Se non li pretendo a questi livelli, posso fare anche le valigie e andare via. Mi dispiace, ma me lo aspetto da tutti quelli che lavorano nel club, in primis da me stesso. Il giorno in cui non lo farò, oltrepasserò quella porta e farò qualcos’altro”.

Calciomercato Juventus e Milan, l’annuncio di Arteta sulla situazione di Aubameyang

“Per avere successo, se sei appassionato di qualcosa e vuoi rappresentare un club importante, con questa storia, è il minimo che tu possa fare. – ha concluso il tecnico dell’Arsenal – Non chiederò di mettere la palla all’angolino ad ogni tiro ma chiederò ai giocatori di fare le cose giuste. Ogni singolo giorno”.

Aubameyang è accostato anche a Inter e soprattutto Milan e Juventus, entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante per i noti problemi offensivi della prima parte di stagione, tra rendimento dei singoli e infortuni. E l’annuncio definitivo di Arteta chiude le porte ad un reintegro: le big di Serie A sono alla finestra.