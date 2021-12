Calciomercato, Boga si avvicina all’Atalanta: la situazione

L’Atalanta è pronta a regalare un rinforzo importante a Gasperini: si tratta di Boga del Sassuolo

L’Atalanta si avvicina a grandi passi al primo acquisto del calciomercato di gennaio. La Dea è attualmente al quarto posto, è reduce da un periodo non felicissimo in cui ha perso la Champions League ma anche qualche punto in campionato, riducendo il margine sulle inseguitrici.

Gasperini dovrebbe presto avere il rinforzo offensivo in grado di dare uno sprint ulteriore ai nerazzurri. Si tratta di Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che in questa stagione ha giocato poco al ‘Mapei’, complice il Covid e alcuni infortuni, oltre a un feeling evidentemente mai scoccato con Dionisi. Per l’ivoriano si è parlato a lungo di Milan e Napoli, poi soprattutto di Atalanta e Shakhtar Donetsk, con De Zerbi che ci aveva fatto più di un pensierino. Già alcune settimane fa vi avevamo parlato del fatto che gli orobici avessero intenzione di insistere, con la preferenza di Boga che era proprio per la squadra di Gasperini.

Calciomercato, Boga verso l’Atalanta: Gasperini lo aspetta

In queste ore la pista si è scaldata nuovamente l’ex giocatore del Chelsea va sempre più verso la maglia dell’Atalanta, pronto a giocare in Europa. Un affare importante sia per il Sassuolo che per i nerazzurri, che aggiungeranno un’altra freccia al già nutrito arco a disposizione di Gasperini. La cifra, come vi avevamo raccontato, va oltre i 20 milioni di euro. “Non nascondo che non sono soddisfatto. Probabilmente con la testa non sa nemmeno lui dove si trova, è un ottimo ragazzo, ma queste voci e chiacchiere che lo coinvolgono ormai da luglio non riesce a tenerle fuori dal campo”, le parole di Dionisi solo un paio di giorni fa. Ora è pronto a una nuova avventura, Gasperini lo aspetta.