Sorpresa Juventus, offerta all’Inter: c’è già la risposta

La Juventus a caccia delle occasioni per il mercato di gennaio bussa all’inter per un nome a sorpresa

A caccia dell’occasione per migliorare la rosa. La Juventus segue il trend del momento in Serie A: niente spese folli, ma occhi ben aperti se dovesse esserci la possibilità di rinforzare la squadra con il giusto innesto.

Allegri ne avrebbe bisogno soprattutto a centrocampo e in attacco dove le carenze della squadra sono state evidenti nel girone di andata. Se davanti il grande obiettivo Vlahovic è destinato ad essere rimandato a giugno, con la possibilità di mettere le mani su un altro bomber a gennaio (da Icardi ad Aubameyang), a centrocampo Cherubini sta scandagliando il mercato alla ricerca del nome giusto, ovviamente low cost. Nel suo giro di orizzonte ha posato lo sguardo anche sull’Inter dove potrebbe esserci il calciatore giusto per dare nuova linfa alla mediana bianconera almeno per i prossimi sei mesi. A parlarne è l’edizione odierna di ‘La Repubblica’ che racconta anche della risposta nerazzurra.

Calciomercato Juventus, tentativo per Vecino

Il quotidiano parla di un tentativo della Juventus per Vecino. Il centrocampista uruguaiano è da tempo dato in uscita, ma finora è sempre rimasto in maglia nerazzurra. Gennaio potrebbe essere l’occasione giusta per andare via alla ricerca di un maggior minutaggio. Serve però l’opportunità che soddisfi sia il calciatore che l’Inter. Il primo non avrebbe alcun problema ad accettare l’eventuale proposta bianconera, mentre la società ha già fatto sapere di non essere disposta a cederlo alla Juventus.

E’ arrivato quindi un no alla proposta bianconera per gennaio. Non sarà Vecino il nome giusto per rinforzare il centrocampo della Juventus nel mercato invernale.