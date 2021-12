Caos Covid in Premier: Ufficiale il rinvio di due match

La Premier League annuncia il rinvio di due partite il prossimo 26 dicembre: il Covid-19 torna a riscrivere i calendari del calcio europeo

L’incubo Covid è tornato a colpire il mondo del calcio. La Serie B – come è noto – ha deciso di rinviare tutte le gare del 26 e 29 dicembre per via dei troppi calciatori contagiati.

Con la Serie A, che va in vacanza, fino al prossimo 6 gennaio, quando tornerà con la prima giornate del girone di ritorno, le attenzioni di molti appassionati saranno rivolte alla Premier League.

Premier League, niente Liverpool-Leeds

Come è sua abitudine, il calcio inglese non si ferma e scenderà in campo durante le feste natalizie. Appuntamento il 26 dicembre con il Boxing Day. Programma confermato ma il turno di Premier League deve già fare i conti con due partite rinviate: Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford, in calendario domenica alle 12.30, non si disputeranno. La decisione, chiaramente, arriva per via dei troppi casi di Covid.