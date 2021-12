Grana per Allegri | Blocca il mercato della Juventus

La Juventus, prima di operare sul mercato in entrata, deve necessariamente piazzare i giocatori in esubero nello scacchiere di Massimiliano Allegri

«Ramsey è ancora ai bordi del campo, ha un problema al flessore e non è disponibile». Immancabile la domanda sulle condizioni del gallese a Massimiliano Allegri praticamente in ogni conferenza stampa della Juventus, con il tecnico bianconero sempre a dare quasi sempre la stessa risposta.

L’ex capitano dell’Arsenal, alla terza stagione a Torino, resta un mistero irrisolto per la ‘Vecchia Signora’ e gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dell’Allianz Stadium nelle ultime annate. Ramsey non scende in campo dallo scorso 20 ottobre nella trasferta di Champions League contro lo Zenit, quando entrò sul terreno di gioco nel finale di partita. In stagione sono soltanto 5 le presenze collezionate dal classe ’90, appena una da titolare all’esordio in campionato con l’Udinese, per la miseria di 112 minuti complessivi.

Un apporto praticamente nulla alla causa bianconera, al contrario invece delle parentesi in Nazionale dove Ramsey scende in campo con regolarità risultando anche decisivo per la selezione allenata da Page. Minuti e gol nell’ultima uscita con il Galles a novembre, prima di rientrare sotto la Mole e tornare subito ai box per nuovi problemi muscolari. L’ex centrocampista dell’Arsenal sta vivendo praticamente da separato in caso le ultime settimane alla Juve, in attesa di una nuova sistemazione che quasi sicuramente sarà lontana dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, Ramsey complica i piani di Allegri

Al momento – come rivelato anche di recente da Calciomercato.it – solo il Newcastle si è fatto avanti in Premier League, destinazione preferita dal giocatore stando a quanto scrive ‘Tuttosport’. La cessione di Ramsey è comunque tutt’altro che semplice, considerando l’oneroso ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione che il gallese percepisce a Torino fino al 2023. La Juventus sarebbe disposta a coprire parte del stipendio pur di liberare una casella a centrocampo e risparmiare qualche milione per dare l’assalto nella finestra di gennaio ad un profilo più congeniale allo scacchiere di Allegri.

Ramsey al momento blocca infatti anche il mercato in entrata dei bianconeri e un suo addio libererebbe inoltre una casella nella lista Champions, dove nella prima fase sono rimasti fuori Pellegrini (che negli ultimi tempi sta provando il campo con continuità) e Kaio Jorge.