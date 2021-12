Niente Juventus, addio Serie A: accordo con il Bayern Monaco

Niente Serie A per il terzino destro, che tanto piace a Juventus e Roma. Il Bayern Monaco avrebbe trovato l’accordo

Saranno mesi caldi quelli che aspettano il Barcellona. Il club blaugrana non sta attraversando il suo miglior momento e l’addio di Lionel Messi ha peggiorato la situazione. Busquets e compagni non sono riusciti a qualificarsi agli Ottavi di finale di Champions League e saranno costretti a ripartire dall’Europa League. In campionato la situazione è addirittura peggiore: dopo 18 giornate i punti di distacco dal Real Madrid capolista sono ben 18. Il divario è cresciuto nell’ultimo turno con il pareggio con il Siviglia.

Il quarto posto, che vuol dire qualificazione alla Champions, invece, resta ancora alla portata, a soli due punti. Come dicevamo i prossimi messi, a partire da gennaio, saranno importanti per il Barcellona, chiamato a rivoluzionare la squadra. Già a gennaio il club spagnolo si augura di portare a termine la caccia per il nuovo bomber ma allo stesso si proveranno a piazzare dei calciatori che non sono proprio delle prime scelte e che hanno mercato.

Tra questi c’è anche Sergino Dest. Il terzino destro classe 2000 ha parecchio mercato e può lasciare fin da subito il Barcellona e la Liga. Non è un segreto che in Italia, la Roma sia alla ricerca di un terzino destro, che possa rafforzare un reparto, che al momento vede impegnato il solo Karsdorp. Mourinho ha chiuso le porte a Reynolds, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra o in Belgio.

Dest è un profilo che piace e che nei giorni scorsi è stato accostato al club giallorosso. In Serie A anche la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione legata al giocatore del Barcellona ma le possibilità che sbarchi in Italia sembrano minime.

Calciomercato Juventus e Roma, concorrenza tedesca per Dest

Niente Italia per Sergino Dest. Il terzino destro di proprietà del Barcellona, sarebbe in trattativa con il Bayern Monaco. Il club tedesco, come riporta Gerard Romero, avrebbe già trovato un accordo con il calciatore. Sarebbero così in corso la trattativa con il Barcellona per riuscire a trovare un accordo: c’è la possibilità che Dest si trasferisca a Monaco Baviera anche con la formula del prestito.