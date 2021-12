Juventus, affare Icardi | Trattativa col Psg, spuntano le cifre

La Juventus accelera per Icardi, forcing sull’attaccante argentino: dialogo in corso con il Psg, le possibili cifre dell’operazione

La Juventus ha parzialmente posto rimedio a un drammatico inizio di campionato con una rimonta che l’ha portata a pochi punti dalla zona Champions. Napoli e Atalanta hanno rallentato improvvisamente e sono ora a tiro dei bianconeri, ma a partire da gennaio ci si attende comunque qualcosa in più dalla squadra di Allegri.

Questo sia dal punto di vista di gioco, in campo, che di miglioramenti della rosa, sul mercato. I discorsi in questo momento vertono principalmente su un rinforzo in attacco. Il nome più caldo, come anticipato da Calciomercato.it, è quello di Mauro Icardi, giocatore inseguito da tempo dalla Juventus e con un matrimonio che finalmente si potrebbe concretizzare. Le ultime notizie in merito parlano di una accelerazione nei dialoghi tra il club piemontese e il Psg.

Juventus, Icardi a gennaio si può fare: arrivo in prestito, i dettagli

Icardi, sotto la Torre Eiffel, è chiuso dalla concorrenza spietata in attacco e sembra sempre più un corpo estraneo alla squadra. I francesi parevano inizialmente determinati a non lasciarlo andare senza monetizzare adeguatamente, ma starebbero rivedendo al ribasso le proprie pretese e si registrerebbe l’apertura ad una operazione a basso costo, ideale per le casse juventine.

Secondo il giornalista esperto di mercato Rudy Galetti, i ragionamenti starebbero virando su un prestito oneroso, ma piuttosto economico, da soli 3 milioni di euro. A seguire, un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Condizioni che potrebbero effettivamente agevolare l’approdo a Torino dell’argentino. Anche se sia il giocatore che il Psg vorrebbero l’obbligo di riscatto. Non è ancora da escludere l’inserimento, nella trattativa, di Arthur. Il centrocampista brasiliano non è riuscito a imporsi con Allegri e già da un po’ alla Continassa si riflette sul suo addio.