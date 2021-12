Serie A, l’Inter vola con Dumfries: steccano Roma e Fiorentina

Ancora un successo per l’Inter di Inzaghi, che abbatte il Torino di Juric grazie al gol di Dumfries: pareggiano Roma e Fiorentina

Si sono concluse le gare delle 18:30 di questo mercoledì di Serie A. L’Inter di Inzaghi continua a viaggiare spedita e raccoglie altri tre punti contro il granitico Torino di Juric. Non era una partita semplice, nonostante la forza dimostrata dai nerazzurri nell’ultimo periodo. Lo dimostra il risultato: 1-0 firmato da Denzel Dumfries al 30esimo del primo tempo. Il laterale olandese è on fire, con 3 gol nelle ultime 4 partite.

Gara in salita anche per la Roma, con Mourinho che ad inizio secondo tempo è costretto a far uscire Abraham per via di un problema fisico e inserisce al suo posto il giovane Felix. La partita non si sblocca fino al minuto 72, quando Shomudorov mette la firma sul tabellino dei marcatori. Poco dopo, però, i doriani trovano il pareggio con il tap-in vincente di Gabbiadini.

Serie A | Inter-Torino 1-0, Roma-Sampdoria 1-1 e Verona-Fiorentina 1-1: tabellini e classifica

Una rete per parte anche nella sfida tra Verona e Fiorentina. I padroni di casa sono andati in vantaggio intorno al quarto d’ora della prima frazione di gioco con Lasagna. La risposta della truppa di Italiano arriva verso il finale della ripresa con Castrovilli che riporta tutto in equilibrio. Ancora bene l’Inter, ora momentaneamente a +7 da Napoli e Milan. Steccano, invece, la Roma e la Fiorentina.

Inter-Torino 1-0: 30′ Dumfries (I)

Roma-Sampdoria 1-1: 72′ Shomurodov (R), 80′ Gabbiadini (S)

Verona-Fiorentina 1-1: 17′ Lasagna (V), 81′ Castrovilli (F)

CLASSIFICA Serie A: Inter 46, Napoli* 39, Milan* 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli* 27, Bologna 27, Torino 25, Hellas Verona 24, Sassuolo 24, Udinese* 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia* 13, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana* 8.

*Una partita in meno