Inter, Dzeko travolto dalle critiche | “Non ce la fa proprio. Inquietante”

L’Inter non fallisce l’appuntamento con la vittoria, ma Edin Dzeko non ha convinto. L’attaccante bosniaco travolto dalle critiche

L’Inter ha affrontato questa sera il Torino, una partita molto importante per alimentare la corsa scudetto dei nerazzurri.

La Beneamata non voleva perdere punti preziosissimi e continuare, invece, la sua corsa per la prima posizione in classifica. Con Napoli e Milan che alle spalle premono per tornare in vetta e insidiare il primato del club di Suning. Oggi l’impresa non è stata semplice: il Torino, infatti, è stato avversario particolarmente ostico e in un momento di forma più che buono. Come l’Inter, che è riuscita a sbloccare il risultato con Denzel Dumfries e poi ha difeso strenuamente il vantaggio acquisito. Ma, anche se alla fine la squadra di Simone Inzaghi ha agguantato i tre punti, non sono mancate le critiche per Edin Dzeko.

L’Inter vince, ma Dzeko non viene risparmiato dalle critiche

L’ex Roma è stato uno dei grandi protagonisti in questa stagione, trovando con continuità il gol e non facendo rimpiangere un calciatore fondamentale come Romelu Lukaku. Eppure questa sera la prova del bomber non ha per nulla convinto. In molti, infatti, hanno criticato sui social il modo di stare in campo del bosniaco. C’è chi si chiede se sia stanchezza, chi semplicemente lo rimprovera e in termini non proprio leggeri. Di seguito alcuni tweet che evidenziano la situazione.

#Dzeko non ce la fa proprio più. E di una mollezza inquietante… #InterTorino — Alex ‎Manni (@IMur_IMur75) December 22, 2021