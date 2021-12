Roma, Mourinho: “Partita bruttissima. Ecco chi torna dopo la sosta”

Il tecnico Jose Mourinho ha parlato nel post partita dopo il pareggio della Roma all’Olimpico contro la Sampdoria di D’Aversa

Una serata amara da digerire per la Roma di Mourinho. I giallorossi, dopo il travolgente successo ai danni dell’Atalanta, raccolgono solo un punto all’Olimpico contro la Sampdoria di D’Aversa. Il mister portoghese è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita: “Non credo che abbiamo avuto pazienza, non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere per quanto fatto nel secondo tempo, ci abbiamo provato con intensità creando non molte situazioni da gol, ma situazioni di dominio”.

Mourinho prosegue: “Partita bruttissima, perché una squadra che voleva vincere non ha giocato bene, chi non voleva vincere ha fatto la sua partita ed è stato premiato col punto. Secondo me è una partita brutta”.

STANCHEZZA: “Troppo stanchi? Forse, ma anche la Sampdoria lo era. Magari eravamo stanchi, però nella ripresa non mi è parso, più nel primo tempo, eravamo lenti e senza palla, non riuscivamo a prendere la linea alta. Perdevamo palloni facili, forse è stanchezza o mancanza di qualità. Come conclusioni, per me magari meritavamo qualcosa in più, però abbiamo giocato male”.

MODULO CON PELLEGRINI E RIENTRI: “Vediamo, intanto speriamo che torni. Se tutto va bene e non succede niente di eclatante o roba legata al Covid-19 penso che quando torniamo dopo la sosta solo Spinazzola non sarà a disposizione. Così avremo più opzioni”.

BILANCIO GIRONE D’ANDATA: “Su Instagram farei un post normalissimo, mi sembra una classifica normalissima. Abbiamo davanti Inter, Napoli, Milan Atalanta e Juventus. Non fare un post da un milione di like, la nostra posizione è normalissima”.