Juventus, corsa a cinque per il bomber | Il nome che non ti aspetti

La Juventus a caccia di un attaccante, a gennaio si va in cerca di operazioni low cost: cinque nomi, può spuntarla il più inatteso

La Juventus chiude il girone d’andata con un trend positivo, grazie al successo con il Cagliari. La squadra di Allegri gira a 34 punti, 19 dei quali conquistati nelle ultime otto gare. I bianconeri non entusiasmeranno a livello di gioco, ma la rimonta sul quarto posto inizia a farsi concreta, con l’Atalanta a sole quattro lunghezze.

Pur senza brillare e senza Dybala e Chiesa, la linea offensiva bianconera nelle ultime settimane ha trovato risposte confortanti da Morata e Bernardeschi e anche il ritorno al gol di Kean, ieri sera. Risposte utili per tamponare una situazione non ottimale, ma che non possono bastare in prospettiva. La Juventus andrà all’assalto di un centravanti nel mercato di gennaio per rinforzare la prima linea e, come noto, i nomi non mancano di certo. Negli ultimi giorni, ha preso forza la suggestione Aubameyang. Più difficile arrivare a Martial, per il quale il Manchester United spara alto, e a Cavani, sempre in uscita dai ‘Red Devils’ ma su cui il vantaggio del Barcellona appare concreto. C’è poi Icardi, obiettivo concreto della Juventus che sta trattando con il Psg, come raccontato da Calciomercato.it. Ma, a sorpresa, il nome che potrebbe spuntarla sarebbe un altro.

Calciomercato Juventus, nella corsa al centravanti sale l’ipotesi a sorpresa Mitrovic

Si torna infatti a parlare, sulle colonne di ‘Tuttosport’, di Aleksandar Mitrovic. Un nome non altisonante, quello del centravanti del Fulham, ma abituato ai gol pesanti. Chiedere al Portogallo e a Cristiano Ronaldo, che hanno subito per mano sua la beffa dalla Serbia al 90′ nel match decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2022.

Il Fulham, si apprende, non fa muro per il suo bomber. Con la giusta offerta, potrebbe lasciarlo partire. Potrebbe trattarsi di un affare alla portata delle casse bianconere, in questo momento piuttosto in difficoltà. La sua valutazione non dovrebbe superare i 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere anche leggermente limata al ribasso.