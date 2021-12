Annuncio ufficiale: “Via a fine stagione” | Big di Serie A in corsa per il bomber

L’agente dell’attaccante annuncia l’addio a fine stagione: anche Juventus, Inter e Milan in corsa per il bomber. Tutti i dettagli

11 gol in campionato per il momentaneo titolo di capocannoniere e altri 3 in Champions League.

Jonathan David è definitivamente esploso con la maglia del Lille e sta trascinando la squadra francese con le sue reti, al punto da finire già al centro di rumors e indiscrezioni di calciomercato. L’attaccante canadese classe 2000 ha infatti attirato su di sé le attenzioni delle big europee, italiane comprese. A ‘Radio Canada’ è intervenuto l’agente del giocatore, Nick Mavramaras, per fare il punto sul futuro del suo assistito: “Sarà la sua ultima stagione al Lille per diversi motivi. Penso che la Premier League sia una grande opzione ma gli piace molto anche la Spagna, perché ci sono giocatori molto tecnici. Questi due campionati sono una priorità per lui, ma nulla è escluso. Non si sa mai cosa può succedere con il Paris Saint-Germain o i grandi club italiani. È normale che tutti siano interessati al capocannoniere della Ligue 1, ma posso dirvi che oggi non c’è nessuna offerta ufficiale“.

Calciomercato Serie A, l’annuncio dell’agente di David

L’agente di David ha dunque annunciato l’addio al Lille al termine della stagione, lasciando aperta anche la pista Serie A. Il procuratore ha poi proseguito: “Non posso dire il suo prezzo oggi, dipende dal Lille. Jonathan non lo dirà, ma sa di essere uno dei migliori giovani attaccanti del mondo. C’è anche Erling Haaland che ora costa dai 75 ai 100 milioni di euro. Ci sono state offerte per 150 milioni di euro. Se vuoi far parte di quella lista di giocatori, devi imparare a gestire la pressione”.

Occhi puntati, dunque, anche su Jonathan David per le big di Serie A e in particolare Juventus e Milan. Entrambe le società sono infatti alla ricerca di un big in attacco e anche l’emergente classe 2000 potrebbe fare gola.