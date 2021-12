Calciomercato, è un’Inter Nazionale: Marotta lo strappa al Napoli

L’Inter di Marotta lavora ai rinforzi in vista del calciomercato di gennaio, diversi profili nel mirino dei nerazzurri

In casa Inter è caccia aperta al vice Perisic. In vista del mercato di gennaio, l’obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di consegnare a Inzaghi un esterno valido che non faccia rimpiangere il croato in caso di necessità.

L’Inter, riporta ‘Tuttosport’, guarderebbe ai possibili saldi del PSG che, nel ruolo, si deve sbarazzare di Abdou Diallo e Layvin Kurzawa. L’idea primaria, però, sembra quella di fare un tentativo per Filip Kostic subito, approfittando della volontà del giocatore di cambiare aria. La pista resta molto difficile da praticare poiché l’esterno ha ancora un anno e mezzo di contratto con l’Eintracht e i nerazzurri, per ora, possono muoversi solo tramite operazioni in prestito. Sul serbo, inoltre, ci sono altre società di Bundesliga e Premier League.

Calciomercato Inter, gli occhi di Marotta su Kostic e Parisi

Il fatto che Kostic si sia affidato ad Alessandro Lucci, procuratore molto vicino alla causa nerazzurra, potrebbe essere di aiuto per trovare una formula che possa rimandarne il pagamento. Il giocatore, dal canto suo, all’Inter vorrebbe essere un titolare ma, se dovesse rinnovare Perisic, per lui gli spazi sarebbero ridotti.

Come anticipato da Calciomercato.it, però, l’Inter punta anche su Parisi dell’Empoli. Qualche informazione con i toscani e con il manager del ragazzo classe 2000, Mario Giuffredi, è stata già presa. Fino al termine di questa stagione, però, Fabiano Parisi non si muoverà dalla Toscana. Questi i concetti che sono stati ribaditi anche agli uomini mercato dell’Inter. Sul giocatore, infine, ci sono ormai da tempo le attenzioni del Napoli e delle altre big italiane. La valutazione è di circa 10 milioni di euro.