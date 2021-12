CMIT TV | Biasin tra Inter e caso Salernitana: le ultime da Onana a Perisic

Tra caso Salernitana e le ultime di mercato dell’Inter, ha parlato in diretta alla CMIT TV Fabrizio Biasin

“Perisic in questo momento non è periodo di ragionamento, c’è la volontà di andare avanti insieme, ma bisogna capire se le cifre coincidono, ma non è questo il momento, ci si rivede a febbraio”. Così ha parlato a CMIT TV Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta per parlare della situazione legata al calciomercato dell’Inter.

Difficile dunque che si parli adesso di rinnovo per Perisic, ma l’ipotesi Kostic, che in passato è stata seguita dai nerazzurri, non è tramontata: “Kostic piaceva molto anche l’estate scorsa. In questo momento è in stand-by, ma potrebbe tornare a interessare” ha commentato Biasin. Sull’ipotesi Parisi dell’Empoli: “L’Inter rinnoverà Dimarco e ragionerà con Perisic, penso abbia fatto ragionamenti su Kostic e monitora i giovani italiani come tutti, ma non c’è una preferenza”. Proprio parlando di asse Empoli-Milano, così Biasin si è espresso su Pinamonti: “L’Inter lo sta monitorando perché è suo, considerando che secondo me può arrivare in doppia cifra a quel punto verranno fatte valutazioni. Ha un ingaggio molto alto, sappiamo chi è il procuratore, ma il club potrà fare le sue valutazioni sia per tenerlo che per eventuale plusvalenza, considerando che è ancora molto giovane”. Infine su Onana: “Non ci sono dubbi, la sua dichiarazione ha disturbato gli operatori di mercato, ma lui ha un accordo con Inter e la firma arriverà da gennaio. Non metto mano sul fuoco, ma continuo a pensare che sarà lui il portiere dell’Inter il prossimo anno”.

Biasin sulla situazione Salernitana: “Inaccettabile”

Biasin ha poi parlato anche della situazione Salernitana: “La situazione è molto tipica, tutti noi parlavamo mesi fa del rischio, guarda caso questa cosa si è verificata, era quello che ci si poteva immaginare. Dopo che il calcio italiano ha portato avanti chiacchiere, si rischia di fare una pessima figura, i tifosi della Salernitana meritano grande rispetto, è comprensibile che qualcuno sia un po’ spazientito. Nessuno ha fatto nulla, se ci sono regolamenti vanno fatti rispettare, per rispetto dei tifosi. I tifosi avrebbero preferito probabilmente una decisione più drastica che questa, che è inaccettabile per qualsiasi campionato professionistico, figuriamoci per la Serie A”.