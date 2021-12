Cessione Salernitana, la FIGC ha deciso: cosa cambia in Serie A

Cessione Salernitana, arriva la decisione da parte della FIGC: come possono cambiare le cose in Serie A

Piove sul bagnato in casa Salernitana. Oltre al discorso positività al Covid con la squadra che non è partita per la trasferta di Udine, il Consiglio Federale straordinario della Figc si è riunito nella mattinata di martedì per valutare la possibilità di prolungare la scadenza del prossimo 31 dicembre, entro la quale il club campano dovrebbe necessariamente cambiare proprietà.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, gara a rischio | È UFFICIALE: niente trasferta, chiesto il rinvio

La situazione però non sembra sorridere al club amaranto: “Abbiamo preso atto della situazione, ma c’è un iter in corso che entra nella fase decisiva. C’è una scadenza al 31 dicembre e non c’è possibilità di intervento in questo momento” ha commentato Giancarlo Abete, commissario straordinario della Lega Nazionale Dilettanti.