Genoa, UFFICIALE: positivo un componente del gruppo squadra

Il Coronavirus è tornato grande protagonista anche sui campi di Serie A. Positività nel gruppo squadra dei liguri

In Serie A tiene banco il caso Salernitana che ha catalizzato le ultime ore con le recenti positività che hanno di fatto portato all’intervento delle autorità sanitarie competenti e alla conseguente mancata partenza per Udine dei campani. La situazione resta quindi delicatissima ed in divenire, ma evidenzia ulteriormente come il problema relativo al Coronavirus sia tornato di prepotente attualità in Serie A.

Il Covid è quindi tornato tra i protagonisti del campionato italiano, e lo sa bene anche il Genoa che ha diramato un comunicato ufficiale che sottolinea la positività di un membro del gruppo squadra rossoblù.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | L’annuncio di Valcareggi: “Vlahovic andrà alla Juventus”

La nota dei liguri sottolinea: “Il Genoa Cfc comunica che un componente del gruppo squadra, esterno al gruppo calciatori, è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, tutti pazzi per Omeragic. L’agente: “Le italiane interessate”

Intanto questa sera il Genoa scenderà in campo tra le mura amiche contro l’Atalanta per chiudere il 2021.