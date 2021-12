Tegola in attacco | Infortunio e sostituzione per il bomber

Brutte notizie durante la 19a giornata di Serie A in corso già stasera con Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari in campo

Tegola per l’Atalanta nel primo tempo della partita odierna contro il Genoa. A Marassi, al minuto 43, Duvan Zapata ha fatto i conti con un problema fisico richiamando subito l’attenzione della panchina. Gian Piero Gasperini, dunque, ha dovuto subito provvedere alla sostituzione.

Dopo una progressione in zona offensiva, Zapata ha rallentato la sua corsa toccandosi la coscia. Per lui si teme un infortunio di carattere muscolare. Al suo posto, al minuto 44, Gasperini ha deciso di schierare Luis Muriel. Entrato a caldo verso il finale della prima frazione, l’attaccante ha lavorato sul campo durante l’intervallo in vista del secondo tempo.

Genoa-Atalanta, infortunio per Zapata: in campo entra Muriel

Resta dunque da valutare l’entità del problema fisico di Duvan Zapata. Il giocatore ha lasciato il campo visibilmente dolorante al termine di un primo tempo giocato bene e con diverse occasioni create.

Classe 1991, il colombiano nella stagione in corso si è messo in mostra con dodici gol e ben sette assist in ventidue partite. La sua presenza è di fondamentale importanza per la rosa di Gasperini. Con la Juventus che spinge per ottenere il quarto posto, infatti, serviranno altri gol di Zapata per lanciare i bergamaschi ai vertici della classifica.