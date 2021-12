Juventus-Cagliari: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per la 19° giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide il colpo di testa di Moise Keane

La Juventus fa la partita, come da pronostico, ma chiude col minimo scarto il primo tempo dell’anticipo contro il Cagliari grazie alla rete firmata al 40′ da Moise Kean.

L’attaccante classe 2000 è il più pericoloso dei suoi e nei primi minuti colpisce anche un paio sul cross di Cuadrado. Prima dell’intervallo, però, riesce a trovare il guizzo giusto sull’assist (l’ennesimo stagionale) di Bernardeschi per battere Cragno. Male Arthur in cabina di regia, mentre Morata non punge. Gara prettamente difensiva del Cagliari che fatica a creare occasioni, con Carboni in difficoltà nel pacchetto difensivo.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | L’annuncio di Valcareggi: “Vlahovic andrà alla Juventus”

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 6,5

Bonucci 6

De Ligt 6,5

Alex Sandro 5,5

Bentancur 5,5

Arthur 5

Rabiot 6

Bernardeschi 6,5

Morata 5,5

Kean 7

All. Allegri 6,5

CAGLIARI

Cragno 6

Zappa 6

Carboni 5

Ceppitelli 5,5

Lykogiannis 6

Bellanova 6

Grassi 6

Deiola 5,5

Dalbert 5,5

Pereiro 6

Joao Pedro 5,5

All. Mazzarri 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 1-0

40′ Kean

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, de Winter, De Sciglio, Locatelli, McKennie, Kulusevski, Soule, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Oliva, Faragò, Obert, Keita Balde, Pavoletti, Ceter. Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Dionisi (sez. L’Aquila)

VAR: Orsato

Ammoniti: Carboni (C), Dalbert (C)

Espulsi:

Note: recupero 1′