Via de Ligt, Raiola ‘spaventa’: lo scambio che può tentare la juve

La Juventus ragiona sul futuro di de Ligt, il difensore potrebbe lasciare a fine stagione: le big si fanno sotto con idee di scambio

Le dichiarazioni di Raiola sul futuro di de Ligt hanno fatto scattare l’allarme in casa Juventus. Non è la prima volta, di recente, che l’agente ventila un possibile addio dell’olandese ai bianconeri, al termine della stagione, ma questa volta le sue affermazioni sono decisamente più circostanziate.

Raiola ha già parlato di Psg, Real Madrid e Barcellona come possibili destinazioni per l’ex Ajax. Non è stata esclusa la pista Premier League, ma, in ogni caso, più indizi fanno una prova. Il giocatore, che salvo rari momenti non è riuscito a imporsi come voleva nella sua avventura torinese, e nemmeno ha raccolto fin qui i successi che si auspicava, potrebbe voler cambiare aria. Per la Juventus sarebbe un duro colpo doverlo cedere, anche se il club potrebbe risparmiare sul suo ingaggio monstre. Anche per questo, i bianconeri potrebbero lasciarsi tentare di fronte alla giusta proposta.

Calciomercato Juventus, le tre big si fanno avanti per de Ligt: tentazioni di scambio

I tre club nominati da Raiola potrebbero farsi avanti con ipotesi di scambio per ridurre l’esborso cash per il cartellino di de Ligt, anche perché a breve entrerà in vigore, come da contratto, una clausola rescissoria monstre, da ben 125 milioni di euro. La Juventus potrebbe anche decidere di rinunciare all’importo totale, con una giusta contropartita, e si assicurerebbero in ogni caso una cifra importante. Per quanto concerne il Real Madrid, la Juventus metterebbe volentieri le mani su Vinicius, ma i ‘Blancos’ potrebbero rilanciare mettendo sul piatto Hazard. Il belga è un giocatore da rilanciare dopo le ultime deludenti stagioni, ma con doti indiscutibili, che ad Allegri piacciono moltissimo.

La tentazione proveniente da Parigi potrebbe chiamarsi Wijnaldum. Il centrocampista olandese arrivato dal Liverpool in Francia finora ha deluso, la Juventus è alla ricerca di un mediano box to box proprio con quelle caratteristiche. Un altro olandese potrebbe invece proporlo il Barcellona, quel Frenkie de Jong grande amico proprio di de Ligt. Piste da non sottovalutare, in un mercato ai tempi del Covid che ha cambiato profondamente la propria conformazione.