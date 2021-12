Calciomercato, scelta fatta e ‘tradimento’ all’Inter: Icardi torna in Italia

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al mercato del Milan con particolare riferimento all’attacco. Battaglia a quattro

Il Milan è andato ko in casa contro il Napoli in una gara a dir poco fondamentale per questa fase delicata della stagione. I rossoneri non sono più brillanti come all’inizio, complici anche i tanti problemi fisici occorsi alla truppa di Pioli. In particolare a patirne è la fase offensiva, meno brillante e determinante rispetto a qualche settimana fa.

In ottica futura inoltra andrà riconsiderato il ruolo di Ibrahimovic e Giroud, che hanno una carta d’identità tutt’altro che verde, e complice anche qualche acciacco hanno avuto non poche difficoltà nel corso di questa prima metà di stagione. Evidente come la dirigenza del Milan debba pensare anche a ringiovanire il parco punte, con un nuovo centravanti d’area di rigore che abbia qualche annetto in meno.

Calciomercato Milan, i tifosi hanno scelto: il colpo giusto in attacco è Mauro Icardi

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio ai possibili futuri colpi offensivi della compagine milanese. Nello specifico da una lista di quattro profili i tifosi del Milan hanno scelto il loro preferito per puntare dritti all’obiettivo scudetto.

Il più votato dai supporters rossoneri col 31,8% delle preferenze è l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi, che vive mesi difficili nel PSG dei fenomeni, poco impiegato e possibile partente. Appena dietro all’argentino ecco spuntare a sorpresa anche Gianluca Scamacca, mentre col 25,8% i tifosi gradirebbero l’innesto Luis Muriel. Ultimo dei quattro l’attaccante del Manchester United, Anthony Martial che chiude il quadro.

Ecco l’esito del sondaggio: