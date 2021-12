Un sorriso per Pioli: guai alle spalle, è tornato in gruppo

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare l’ultima sfida dell’anno contro l’Empoli. Le ultime

Il ko contro il Napoli è ormai solo un brutto ricordo. Non c’è tempo per pensare agli errori fatti, alle sviste arbitrali, il Milan di Stefano Pioli è già concentrato alla sfida contro l’Empoli, in programma mercoledì sera.

Zlatan Ibrahimovic e compagni affronteranno una delle squadre rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A. Non sarà un match facile ma il Milan ha l’obbligo di tornare dalla Toscana con i tre punti, per non buttare tutto al vento.

Milan, torna Theo Hernandez

Gli uomini di Stefano Pioli stamani, sono così tornati ad allenarsi a Milanello. Per chi ha giocato ieri, classico lavoro di scarico. Chi ha lavorato in gruppo, come appreso dalla nostra redazione, è Theo Hernandez. Il francese, ieri, era stato costretto a saltare la partita contro il Napoli, per un’influenza, che non lo lascia in pace da giorni.

Il terzino ha finalmente smaltito i propri problemi e se non dovessero esserci ricadute si riprenderà il posto sulla sinistra. Ballo-Touré, anche ieri, autore di una prova non proprio positiva è pronto a fargli spazio, accomodandosi in panchina.

Si attendevano novità anche in merito agli altri indisponibili. Ad aver qualche piccola speranza di recupero sembrava poter essere Rafael Leao. Il portoghese, però, anche oggi non si è allenato in gruppo, svolgendo solo un lavoro personalizzato. A questo punto è molto probabile che il suo rientro avvenga a gennaio, così come per Ante Rebic e Davide Calabria.