Uragano Scamacca | L’effetto domino che scippa Inter e Juventus

Il talento di Scamacca sta brillando con il Sassuolo e ora su di lui non ci sono solo Inter e Juventus: interesse delle big europee

Un talento molto atteso, quello di Gianluca Scamacca. Fin dalle giovanili della Roma la sensazione era quella di essere difronte ad un giocatore potenzialmente importante.

Un carattere forte e, a volte, da tenere a bada. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare dell’attaccante della Nazionale, ma mai come in questa stagione è sembrato essere così a fuoco. Non è un caso che ormai sia considerato un elemento fisso della compagine del CT Mancini e che molte big italiane stiano pensando a lui in chiave mercato: Inter, Juventus e Milan sono in cerca di un bomber per il futuro e guardano a Scamacca con interesse crescente. Oltre alle italiane, però, il fenomeno Scamacca sta attirando l’attenzione di diverse società europee.

Calciomercato, pericolo per Juve e Inter | Scamacca piace anche in Europa

L’Europa ce l’ha nel destino Gianluca Scamacca, fin dalla scelta controversa di passare dalle giovanili della Roma a quelle del PSV: ambizioni che sfondano i confini italici, per conquistare i palcoscenici più importanti d’Europa. Quest’anno sono già 6 i gol all’attivo in Serie A per l’attaccante classe ’99, diversi dei quali arrivati in maniere spettacolari o con conclusioni letteralmente da incorniciare come la sassata con cui ha ammutolito ‘San Siro’.

Diverse grandi della Premier League sono alla ricerca di una prima punta sul mercato e potrebbero virare con decisione sul gioiello del Sassuolo. In primis il Totthenam, che è tra le squadre interessate a Vlahovic, e che potrebbe trovare proprio in Scamacca l’alternativa al serbo: inoltre, non sono da sottovalutare gli ottimi rapporti tra l’entourage dell’attaccante e Fabio Paratici. In Inghilterra, poi, anche l’Arsenal sta cercando una punta con cui sostituire Aubameyang, ormai in rottura con i ‘Gunners’, ed il bomber della Nazionale potrebbe rappresentare la soluzione giusta.

Attenzione, poi, agli intrecci con Mauro Icardi. L’argentino è un pallino della Juventus e potrebbe essere la risposta del club bianconero alle difficoltà realizzative dell’attacco di Massimiliano Allegri. Con l’ex capitano dell’Inter lontano da Parigi, infatti, Pochettino avrebbe bisogno di un’alternativa in avanti e Scamacca potrebbe essere l’uomo giusto. Insomma, le pretendenti a Scamacca stanno aumentando con il passare delle settimane e, se prima guardavamo solamente alla Serie A per cercare di intravedere il futuro di questo ragazzo, ora bisogna allargare gli orizzonti. L’Europa chiama Gianluca Scamacca.