Accordo totale, intreccio clamoroso: arriva Cristiano Ronaldo

Per Cristiano Ronaldo potrebbe esserci un nuovo clamoroso ribaltone: accordo totale e comunicazione al club già fatta

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando certo come sperato dal portoghese. Al di là del rendimento personale di CR7, sembra essersi perso quel feeling che aveva caratterizzato la prima esperienza ai ‘Red Devils’.

L’arrivo di Rangnick in panchina non ha poi aiutato a rendere le cose più semplici, considerate le dichiarazioni passate del tecnico tedesco e la sua scelta di puntare sui giovani. Per questo si parla con insistenza di un possibile addio a fine stagione di Ronaldo allo United e ora dalla Spagna arriva la notizia di un accordo già raggiunto che faciliterebbe il ribaltone.

Calciomercato, Ronaldo via dallo United: il presidente ci punta

A parlare del futuro di Cristiano Ronaldo lontano dal Manchester United è ‘elnacional.cat’, portale catalano che racconta di un possibile clamoroso intreccio di mercato con il fuoriclasse portoghese protagonista insieme a Kylian Mbappe. Già perché proprio l’attaccante francese avrebbe un accordo totale già trovato con il Real Madrid e lo avrebbe comunicato anche al Paris Saint-Germain. In scadenza di contratto a giugno, Mbappe ha risposto picche a tutte le proposte di rinnovo dei parigini, forte dell’intesa con il Real. Il presidente Al-Khelaifi non ha mollato la presa ma ora si sarebbe convinto a guardare avanti e a trovare un’alternativa in caso di addio (ormai probabile) di Mbappe.

Ecco allora tornare di moda l’interesse per Cristiano Ronaldo, un vecchio pallino della proprietà qatariota del Psg, con Al-Khelaifi che sarebbe pronto a costruire il tridente da sogno con Messi e Neymar. Per questo non si tirerebbe indietro neanche alla richiesta di circa venticinque milioni di euro fatta dal Manchester United che non vuole perdere l’investimento fatto appena la scorsa estate. Intreccio bollente quindi con Mbappe e Cristiano Ronaldo che potrebbero infiammare il mercato estivo 2022.