Calciomercato Juventus, non solo Ronaldo | Rangnick ne ‘caccia’ un altro

Ralf Rangnick inizia a mietere vittime illustri nel Manchester United: non solo Ronaldo, nuovo assist alla Juventus

In estate la tratta Torino-Manchester si è infiammata e, nel giro di pochi giorni, ha (ri)portato Cristiano Ronaldo allo United: ora potrebbe accendersi di nuovo.

La Juventus, da quando il portoghese se ne è andato, non sta più riuscendo a trovare la rete con la necessaria continuità ed il reparto offensivo ora è un problema. Non è un caso che la priorità nel mercato di gennaio dei bianconeri sarà la prima punta: come raccontato su queste pagine, la Juve continua a pensare ad Icardi e tra i profili graditi c’è anche quello di Martial. Intanto a Manchester è iniziata la rivoluzione di Ralf Rangnick, volta a valorizzare i giovani talenti presenti nella rosa e dando una direzione univoca ai ‘Red Devils’. Tra i campioni che potrebbero essere ‘tagliati’ dal tedesco, oltre a Cristiano Ronaldo, potrebbe esserci una vecchia conoscenza dei bianconeri.



Calciomercato Juventus, Rangnick fa fuori Pogba | Può fare il percorso inverso di Ronaldo

Ralf Rangnick sta iniziando ad indicare la via al Manchester United, dando un ruolo più centrale a Jadon Sancho, che rappresenta il futuro del club, e tagliando alcuni degli ingaggi illustri. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il tecnico tedesco avrebbe messo il veto al rinnovo di Paul Pogba ed il futuro del francese sembra prevedere un’inevitabile cessione. Il sogno dei tifosi bianconeri è quello di rivedere il centrocampista a Torino.

Come rivelato in esclusiva su Calciomercato.it, la Juventus nei mesi scorsi ha tentato un approccio per riportare Pogba a Torino a gennaio. Una strategia che, però, si sarebbe scontrata con le difficoltà interne ed esterne al campo che stanno coinvolgendo i bianconeri. La presa di posizione di Rangnick, in ogni caso, potrebbe riaprire il discorso per la prossima estate, quando il francese lascerà lo United a parametro zero. Le difficoltà legate all’enorme ingaggio del ‘Polpo’ rimangono, così come il pressing del più danaroso PSG.