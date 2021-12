Calciomercato Milan, tutto fatto: andrà al Real Madrid

Il mercato dei futuri calciatori a costo zero infiammerà i prossimi mesi. Diversi i giocatori di respiro internazionale che piacciono in Italia e non solo. Tra questi un centrocampista francese che però potrebbe avere il destino segnato

Le squadre italiane si guardano intorno per le prossime sessioni di calciomercato. Interessante quanto accadrà sul versante dei calciatori in scadenza di contratto, che potrebbero scatenare vere e proprie aste. Diversi gli elementi di rilievo che non hanno ancora rinnovato e che potrebbero anche non farlo cambiando aria a titolo gratuito in estate.

Tra questi spicca Corentin Tolisso, francese il cui contratto scadrà a giugno e che potrebbe essere al capolinea della sua avventura al Bayern Monaco. In Italia era stato accostato sia alla Juventus che soprattutto al Milan per potenziare il centrocampo, ma la destinazione sembra già decisa.

LEGGI ANCHE >>> Milan, in due sotto accusa: “Mai in campo” | Gli errori di Pioli

Calciomercato, niente Milan o Serie A: il Real Madrid per Tolisso

In Spagna infatti spicca l’interesse forte del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dal suo arrivo ha saputo riportare i ‘blancos’ in alto sia in Champions che in campionato. Molti giovani stanno crescendo sotto la sua guida e non è da escludere che la società presto o tardi lo ricompensi con nuovi innesti per il prossimo futuro. Tra i papabili per il centrocampo lo stesso Tolisso che non rinnova col Bayern.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio più soldi: l’Inter lo porta via al Milan

Stando a quanto sottolineato da ‘Cadena Ser’, visti i buoni risultati che sta dando il versatile difensore austriaco David Alaba a Madrid dal suo sbarco nella capitale spagnola dal Bayern Monaco, proprio a fine contratto, la squadra di Chamartín vuole ripetere questa stessa operazione ma con Tolisso. Ipotesi molto accreditata con le fonti spagnole che evidenziano come dagli ambienti del calciatore siano sicuri che il francese continui la sua carriera andando al Real Madrid come prossima tappa per il futuro, proprio come accaduto ad Alaba, ex compagno al Bayern. Tuttavia, c’è anche una possibilità in Inghilterra, mentre si allontana il Milan.