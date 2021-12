Calciomercato, 100 milioni per la stellina: Juve tagliata fuori

Un top club starebbe preparando un’offerta molto ricca da 100 milioni di euro per una stellina del calcio mondiale: Juventus tagliata fuori

La Juventus studia importanti manovre in sede di calciomercato. La società sta lavorando alacremente per potenziare il più possibile la rosa nel prossimo futuro, dettaglio imprescindibile per tornare in fretta ai vertici del calcio mondiale. La rosa di Allegri ha evidenti problematiche, in particolare a centrocampo. In quella zona di campo, diversi giocatori hanno deluso la ‘Vecchia Signora’.

Abbiamo ad esempio Ramsey e Arthur, entrambi – soprattutto il gallese – non più centrali nel progetto del club. Tutti e due, infatti, potrebbero dire addio già a gennaio e a quel punto Cherubini interverrebbe con un rimpiazzo da regalare a Massimiliano Allegri. Già quest’inverno, quindi, potrebbero avvenire alcuni movimenti nella mediana, ma i piemontesi ragionano anche in ottica futuro e sperano in un grande colpo. Giungono, però, dalla Spagna cattive notizie in questo senso.

Calciomercato Juventus, pericolo per la stellina: 100 milioni

La Juve è una delle tantissime squadre di prestigio in Europa che tengono sotto stretta osservazione il futuro di Jude Bellingham, la stellina in forza al Borussia Dortmund. Descrivere le sue immense qualità potrebbe sembrare quasi superfluo. Ad appena 18 anni è già una piccola star e ha davanti a sé una carriera prosperosa e di successo.

Se per la ‘Vecchia Signora’ l’approdo del gioiello inglese era già quasi utopia – considerando anche ovviamente la valutazione di partenza da 80-90 milioni di euro -, ora il sogno potrebbe andare definitivamente in frantumi. Stando a quanto riferisce ‘Elnational.cat’, il Liverpool sarebbe la pretendente maggiormente accreditata per l’acquisto e pare stia preparando una cospicua offerta da 100 milioni di euro, forte di un’importante disponibilità economica. Tale cifra taglierebbe fuori certamente la Juventus e potrebbe dare la possibilità ai ‘Reds’ di spazzare via tutte le altre sfidanti quali Bayern Monaco, PSG, Real Madrid, Manchester City e United. Jurgen Klopp può spezzare il sogno della Juventus.